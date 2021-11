Trail la Charolaise Charolles, 14 novembre 2021, Charolles.

Trail la Charolaise Rue de Bourgogne C.O.S.E.C Charolles

2021-11-14 – 2021-11-14 Rue de Bourgogne C.O.S.E.C

Charolles 71120

EUR Rendez-vous pour la 4ème édition du Trail La Charolaise dans le cadre enchanteur de la forêt de Charolles et dans le cœur historique de la ville !

Ce trail automnal en pays charolais rassemblera, une fois encore, familles et enfants sur 3 distances :

– 11 km / 140 m D+

– 21 km / 280 m D+

– 1,5 km (enfants)

Ces 3 parcours, dont les départs seront donnés du C.O.S.E.C à Charolles, sont parfaitement adaptés aux coureurs débutants et confirmés. De la boucle de 11km dans un décor 100% nature, en passant par la course de 21 km entre sentiers et rues pentues de la capitale du Charolais, sans oublier la course gratuite de 1,5 km pour les enfants ; chacun pourra trouver son défi à relever !

Les accompagnateurs, petits et grands, ne seront pas oubliés car l’esprit de fête ira bien au-delà des sentiers !

Le Trail La Charolaise est un événement organisé à l’initiative du Club Basket Charolles, une équipe enthousiaste et sportive…naturellement !

Coureurs, bénévoles et accompagnateurs, nous comptons sur vous le dimanche 14 novembre 2021, pour le Trail La Charolaise, le rendez-vous sportif et festif incontournable de l’automne 2021 !

trail.la.charolaise@gmail.com

Rue de Bourgogne C.O.S.E.C Charolles

