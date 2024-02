TRAIL LA CASTAGNE Le Pompidou, dimanche 18 août 2024.

TRAIL LA CASTAGNE Le Pompidou Lozère

Participer au Challenge des Vallées Cévenoles, c’est l’occasion de découvrir les Cévennes Lozériennes au détour de 6 parcours de courses à pied. Partez à la découverte de notre magnifique territoire riche de ses paysages, de son authenticité et de se…

6ème course du challenge des vallées cévenoles La Castagne au Pompidou. Parcours de 14 km, 580 m de D+. Ravitaillement sur le parcours. 60% de route, 40% de chemins. Inscriptions en ligne sur LeSportif.com ou sur place à 8h. Départ à 9h30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 09:30:00

fin : 2024-08-18

Place du village

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie etienne.nathanael@orange.fr

