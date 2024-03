Trail La Blanzynoise Blanzy, mercredi 8 mai 2024.

Trail La Blanzynoise Blanzy Saône-et-Loire

Reprise des foulées de Blanzy sous un nouveaux nom Trail la Blanzynoise.

Course nature de 12 km passant dans la forêt du plessis (1 ravitaillement dans la course + ravitaillement arrivée). Trail de 26 km passant par la forêt du plessis et allant jusqu’au Mont Saint Vincent (3 ravitaillements + ravitaillement arrivée). 3 courses enfant de 1 km, 2,5 km et 5 km. Ouvert à partir de 6 ans pour la course de 1 km. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 08:30:00

fin : 2024-05-08 10:00:00

Parc des Mirauds

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lablanzynoise71@gmail.com

