Trail Kintoa Kurri Banca, 16 octobre 2022, Banca.

Trail Kintoa Kurri Banca

2022-10-16 – 2022-10-16

Banca Pyrénées-Atlantiques

15 15 EUR 7h départ pour les randonneurs. 9h départ pour les coureurs. Coureurs et amateurs de randonnées sont invités à emprunter un itinéraire spécialement tracé pour découvrir ou redécouvrir le cadre magnifique du village de Banca. Ce parcours mènera les participants jusqu’à deux sommets à plus de 1 200 m, Adartza et Argarai, et empruntera des sentiers méconnus réutilisés pour l’événement (20 km, 1 300 m de dénivelé +).

+33 5 59 37 40 40

AIBA

Banca

