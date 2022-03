Trail et Run & Bike de Fleurines 2022 Fleurines Fleurines Catégories d’évènement: Fleurines

Oise

Trail et Run & Bike de Fleurines 2022 Fleurines, 20 mars 2022, Fleurines. Trail et Run & Bike de Fleurines 2022 Fleurines

2022-03-20 – 2022-03-20

Fleurines Oise Fleurines 15 Le Club Olympique de Fleurines aura le plaisir de vous accueillir le Dimanche 20 mars 2022 au cœur de la forêt d’Halatte pour sa course de printemps. Afin de varier les plaisirs, nous avons complétement changé les parcours du Trail et Run & Bike de 20km. Nous vous proposons l’ascension de St Christophe et du Mont Pagnotte, point le plus haut du département de l’Oise. En haut de ce dernier, si vous prenez le temps de faire un peu de tourisme, vous pourrez admirer l’île de France, de nuit vous y voyez le phare de la Tour Eiffel! Au programme:

un Trail de 20km ainsi qu’un Run & Bike de 20km.

une course nature de 10km

une marche de 10km Samedi 19 mars 2022 :

14h – 18h : inscriptions et retrait des dossards Place de l’Eglise de Fleurines Dimanche 20 mars 2022 :

8h : retrait des dossard et inscriptions pour la marche

Les départs se font en face de l’école de Fleurines.

9h : départ de la marche

9h30 : départ du Run & Bike

9h45 : départ du trail 20km

10h00 : départ du trail 10km Club olympique de Fleurines

Fleurines

dernière mise à jour : 2022-02-09

