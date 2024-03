Trail et Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel, samedi 6 avril 2024.

Trail et Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel Morbihan

L’association Loyat sports nature organise une nouvelle édition de sa randonnée. Quatre circuits de randonnée pédestre (8, 11, 14 ou 17 km) et quatre circuits VTT (18, 30, 40, 45) empruntent les chemins et sous-bois du territoire. Départs entre 7h45 et 9h45.

Et une nouveauté voit le jour le samedi soir avec un trail nocturne. 2 circuits de 12 et 17km. Non chronométré et sans classement. Lampe frontale obligatoire. Départ 20h

Organisé par Loyat Sport Nature .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

salle omnisport

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne loyatsportsnature@gmail.com

