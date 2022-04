Trail et rando des lacs Clairvaux-les-Lacs, 23 avril 2022, Clairvaux-les-Lacs.

Trail et rando des lacs Clairvaux-les-Lacs

2022-04-23 – 2022-04-23

Clairvaux-les-Lacs Jura Clairvaux-les-Lacs

Ce qu’on vous propose :

On se retrouve (enfin), on discute, on boit un café, on s’inscrit.

Pas de tarifs fixés, vous pourrez faire vos dons au bénéfice de l’association, on vous explique tout sur place.

TRAIL : 4 distances non chronométrées d’environ 8km (XS environ 100mD+) / 12km (S environ 200mD+) / 18km (M environ 400mD+) / 28km (L environ 600mD+).

TRAIL : Des départs groupés à 10h30 pour le XS / 10h00 pour le S / 9h00 pour le M / 8h30 pour le L.

TRAIL : Des départs libres : vous êtes à la bourre ? vous partez quand vous voulez !

TRAIL : Des parcours libres : vous êtes en forme ? vous aviez prévu le 10km mais vous poussez la promenade plus loin.

TRAIL : Des segments Strava pour les challengers.

RANDO : 3 distances en sens inverse 8km (XS) / 12km (S) / 18km (M). Encouragez les traileurs.euses.

RANDO : Des départs libres entre 8h30 et 10h30, vous partez quand vous voulez !

Seul un ravitaillement solide est prévu à l’arrivée, plusieurs points d’eau sur les parcours.

Une brocante du sport et une buvette pour prolonger ce moment de partage.

https://www.coc-clairvaux.com/trail-des-lacs/

Clairvaux-les-Lacs

dernière mise à jour : 2022-04-15