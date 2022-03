Trail et marche découverte La Colombe, 10 avril 2022, La Colombe.

Trail et marche découverte La Colombe

2022-04-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-10

La Colombe Manche La Colombe

Organisé par le comité des fêtes de La Colombe. Trail et marche de 12km ou 6km à La Colombe. Départ de la marche à 9h30 et 10h pour la course. Inscription dès 9h. Tarif : 8 euros. Restauration à emporter et buvette. Infos et inscriptions au 06 89 74 83 39

+33 6 89 74 83 39

La Colombe

