Sèvremoine

TRAIL ET FINES HERBES Sèvremoine, 15 mai 2022, Sèvremoine.
Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNE

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNE

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine EUR 10 18 Laissez votre trace sur les parcours de la 4ème édition du « Trail et Fines Herbes » et venez défier les difficultés et les surprises que nous vous préparons !

Au programme 3 superbes parcours de 10 kms, 26 kms (350 D+) et 40 kms (500D+). Venez nombreux ! Sur réservation.

trailetfinesherbes@gmail.com +33 6 46 85 86 76 http://www.trailetfinesherbes.fr/

Au programme 3 superbes parcours de 10 kms, 26 kms (350 D+) et 40 kms (500D+). Venez nombreux ! Sur réservation. Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNE Sèvremoine

