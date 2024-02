TRAIL ET FINES HERBES Rue des Champs de Fleurs Sèvremoine, dimanche 5 mai 2024.

TRAIL ET FINES HERBES Rue des Champs de Fleurs Sèvremoine Maine-et-Loire

Amateurs de courses, venez participer à la 6 ème édition du Trail et Fines Herbes entre Nantes et Cholet.

Laissez votre trace sur les parcours de la 6ème édition du Trail et Fines Herbes et venez défier les difficultés et les surprises que nous vous préparons !

A nouveau 4 parcours aux paysages variés de 10km, 16km, 26km et 38km. Sortez des sentiers battus et plongez au cœur de la pampa, laissez vous surprendre par les magnifiques traces des Fines Herbes.

Relevez le défi tout en savourant l’authenticité de cette course.

Venez nombreux !

Sur réservation. EUR.

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNE

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire trailetfinesherbes@gmail.com

