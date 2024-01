Trail « Entre Lande et Océan » Rue de Port Kerné Quiberon, dimanche 17 mars 2024.

Trail « Entre Lande et Océan » Rue de Port Kerné Quiberon Morbihan

Trails. Course nature. Deux épreuves, 10 et 20 km, par les chemins de la lande Quiberonnaise et la Côte Sauvage

Entre Lande et Océan vous fera découvrir au travers de ses 2 distances la presqu’île de Quiberon comme vous ne l’avez jamais vue.

Quelques soient les conditions météorologiques, la côte sauvage accrochera votre regard et marquera votre esprit.

Depuis le départ par les chemins intérieurs, vous rejoindrez Portivy pour ensuite enchaîner par le sentier côtier sur la pointe du Percho et l’arche de Port-Blanc, avant de rejoindre le village d’arrivée.

Programme détaillé et inscriptions sur www.quiberonsportnature.bzh .

Rue de Port Kerné Camping de Kerné

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne quiberonsportnature@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:30:00

fin : 2024-03-17



L’événement Trail « Entre Lande et Océan » Quiberon a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon