2022-04-23 – 2022-04-23

Trail Enguerrand Coucy-le-Château-Auffrique, 23 avril 2022

Rendez-vous le samedi 23 avril à 15h00 pour le trail d'Enguerrand à Coucy-le-Château ! Deux circuits trails de 16 et 32 km sont prévus ainsi qu'un circuit de marche nordique de 9 km. 3 départs sont prévus entre 15 h et 15h20. Inscription sur le site d'AdeoRun avec une participation de 4€ par personne. Une partie des fonds des courses et la totalité des inscriptions de la marche iront à l'association "enfants cancer santé Organisé par le Lion's club Chaunois. En partenariat avec l'association des Bandits du pont des tripes de Coucy-la-Ville et la société de pêche de Coucy-le-Château.

Coucy-le-Château-Auffrique

