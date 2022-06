TRAIL EN LAYON Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Val-du-Layon 16K le samedi ? 28K ou 60K le dimanche ?

Enchaîner samedi ET dimanche pour les plus téméraires ??À vous de jouer ! Inscrivez-vous ! Les 24 et 25 septembre , venez découvrir ou redécouvrir nos coteaux. courirenlayon@gmail.com 16K le samedi ? 28K ou 60K le dimanche ?

