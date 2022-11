Trail en Guirec Perros-Guirec, 28 mai 2023, Perros-Guirec.

Trail en Guirec

Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2023-05-28 – 2023-05-28

Perros-Guirec

Côtes-d’Armor

Le Granit running 22 organise la 10 ème édition du trail en Guirec le Dimanche 28 mai 2023

Trail en Guirec est une manifestation sportive et solidaire de course à pied.

2 Parcours permettent aux coureurs de découvrir Perros-Guirec à travers ses chemins côtiers et son arrière pays.

2 courses sont proposées pour que chacun, à son niveau, puisse participer.

Une course nature « la Roz’Lyne » de 10 km et un Trail de 25 km le Granit Roz.

La totalité des inscriptions est reversée à une association à but humanitaire, en 2016, 2017, 2018 : Les Enfants de Trestel.

En 2019, 2020 les recettes (5 400 €) ont été reversées à l’association Info Sarcomes pour la prévention et la recherche sur le cancer et un don du club (1 000 €) a été fait à l’association Les Enfants de Trestel.

En 2022 l’intégralité des inscriptions ont également été reversées à l’association Info Sarcomes.

Un cadeau sera offert à chaque participant des trails et de nombreux lots sont à gagner à la tombola dont un saut en parachute en tandem avec 7eme ciel !

Une édition partagée avec :

une marche de 10 km : inscription sur place

2 courses de 10 à 25 km : inscription : http://trail-en-guirec-2023.ikinoa.com

une rando solex : inscription sur place

Départs à 9h30 plage de Trestraou

trailenguirecgr22@gmail.com http://granit-running-22-perros-guirec.blogspot.com/

