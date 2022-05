Trail du St Joseph Sarras Catégories d’évènement: Ardèche

Sarras

Trail du St Joseph, 29 mai 2022, Sarras. Trail du St Joseph Sarras

2022-05-29 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-29

Sarras 07370 3 nouveaux parcours: 7km, 15km, 32km et toujours 3 parcours enfants. sarrastrail@gmail.com https://www.trail-st-joseph.fr/ Sarras

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Sarras Autres Lieu Sarras Adresse Ville Sarras lieuville Sarras Departement Ardèche

Sarras Sarras Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarras/

Trail du St Joseph 2022-05-29 was last modified: by Trail du St Joseph Sarras 29 mai 2022

Sarras Ardèche