Trail du Saut du Doubs Villers-le-Lac, 21 mai 2022, Villers-le-Lac.

EUR 14 27 Trail avec 3 parcours (13,23,35km) qui sillonnent les sentiers aux abords su Saut du Doubs à travers les 2 parcs naturels régionaux, français et suisse.

Au programme également, courses pour enfants et marche le samedi. Buvettes et restaurations sur place.

dsamorteau@yahoo.fr http://www.traildusautdudoubs.com/

