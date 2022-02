TRAIL DU SALAGOU 2022 Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

TRAIL DU SALAGOU 2022 Clermont-l’Hérault, 8 octobre 2022, Clermont-l'Hérault. TRAIL DU SALAGOU 2022 Clermont-l’Hérault

2022-10-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-10-08 18:00:00 18:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault 8 37 EUR 900 participants sont attendus sur les différents circuits proposés par le Clermont Endurance, avec le concours de la Ville de Clermont-l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport au départ de la plage du lac du Salagou. Des trails de 42 km, 25 km, 13 km et 5 km, des courses enfants sur 500m, 1000 m, 2500 m, ainsi qu’une marche nordique sont au programme de cette journée sportive sur un site remarquable. Horaires :

8h00 – Départ du Marathon du Salagou 42 km

9h00 – Départ du Tour du Lac – 25 km

9h20 – Départ Marche nordique – 12 km

13h30 – Départ La Presqu’île – 13 km

14h00 – Départ Mini Trail – 5 km 900 participants sont attendus sur les différents circuits proposés par le Clermont Endurance, avec le concours de la Ville de Clermont-l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport au départ de la plage du lac du Salagou. Des trails de 42 km, 25 km, 13 km et 5 km, des courses enfants sur 500m, 1000 m, 2500 m, ainsi qu’une marche nordique sont au programme. 900 participants sont attendus sur les différents circuits proposés par le Clermont Endurance, avec le concours de la Ville de Clermont-l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport au départ de la plage du lac du Salagou. Des trails de 42 km, 25 km, 13 km et 5 km, des courses enfants sur 500m, 1000 m, 2500 m, ainsi qu’une marche nordique sont au programme de cette journée sportive sur un site remarquable. Horaires :

8h00 – Départ du Marathon du Salagou 42 km

9h00 – Départ du Tour du Lac – 25 km

9h20 – Départ Marche nordique – 12 km

13h30 – Départ La Presqu’île – 13 km

14h00 – Départ Mini Trail – 5 km Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

TRAIL DU SALAGOU 2022 Clermont-l’Hérault 2022-10-08 was last modified: by TRAIL DU SALAGOU 2022 Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 8 octobre 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault