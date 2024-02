Trail du Saint Jacques by UTMB® Le Puy-en-Velay, vendredi 14 juin 2024.

Trail du Saint Jacques by UTMB® Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Sur un itinéraire mondialement connu et emprunté par des dizaines de milliers de pèlerins chaque année, le Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB® remonte à contresens le mythique GR 65 et offre aux participants des parcours typiques et chargés d’histoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-16

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes asso@trailsaintjacques.com

