Trail du Pré de 5 sous et de la Sophie Hostun Hostun Catégories d’Évènement: Drôme

Hostun

Trail du Pré de 5 sous et de la Sophie, 24 septembre 2023, Hostun Hostun. Trail du Pré de 5 sous et de la Sophie Salle des fêtes Hostun Drome

2023-09-24 09:00:00 09:00:00 – 2023-09-24 Hostun

Drome Hostun 27 km départ 09h – dénivelé 1500 m

12 km départ à 09h30 – dénivelé 500m

et 6km – départ à 09h30 – dénivelé 240 m c.annick@club-internet.fr +33 6 24 54 14 56 Hostun

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Hostun Autres Lieu Hostun Adresse Salle des fêtes Hostun Drome Ville Hostun Hostun lieuville Hostun Departement Drome

Hostun Hostun Hostun Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hostun hostun/

Trail du Pré de 5 sous et de la Sophie 2023-09-24 was last modified: by Trail du Pré de 5 sous et de la Sophie Hostun 24 septembre 2023 Drôme Hostun Hostun, Drôme Salle des fêtes Hostun Drome

Hostun Hostun Drome