Orne Belforêt-en-Perche Une course nature de 15 km et une randonnée pédestre de 10 km.

Les deux parcours sont tracés en forêt de Bellême.

Départ & arrivée dans le Bourg du Gué de La Chaîne. Départ Rando : 9h30 => 2€ en préinscription ou 3€ le jour même.

Départ Course : 10h00 =>10€ en préinscription ou 13€ le jour même. Conditions de participation à valider à l’inscription. f.andrieux@yahoo.com +33 2 33 73 08 26 Le Gué-de-la-Chaîne Le Bourg Belforêt-en-Perche

