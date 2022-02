Trail du Perche Belforêt-en-Perche, 24 avril 2022, Belforêt-en-Perche.

Trail du Perche Le Gué de la Chaine Le Bourg, route de La Perrière Belforêt-en-Perche

2022-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 Le Gué de la Chaine Le Bourg, route de La Perrière

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche

Trail (course pédestre hors stade), dont une partie se déroule en foret.

Départ et arrivée dans le bourg, route de La Perrière

Licence d’athlétisme en cours ou certificat médical (de moins d’un an) de non contre-indication de la pratique de la course à pied (ou de la pratique du sport) en compétition.

f.andrieux@yahoo.com +33 2 33 73 08 26

