14ème édition du trail du Pays dArgonne

45Km – Trail du Pays d’Argonne (1200D+)

Ouverte aux non licenciés et licenciés FFA et aux fédérations agréées par Jeunesse et Sports Athlé en compétition à partir de la catégorie espoir nés en 2002 et avant. La course se déroule en semi autosuffisance avec 2 ravitaillements complets (solide et liquide) adaptés à l’effort d’endurance + un ravitaillement à l’arrivée.

Départ 8h00 – Temps limite 5h30

Voir le parcours | Télécharger le tracé en .gpx |

25Km – Dans les pas des poilus (730D+)

Ouverte aux non licenciés et licenciés FFA et aux fédérations agréées par Jeunesse et Sports Athlé en compétition à partir de la catégorie junior nés en 2002 et avant. La course se déroule en semi autosuffisance avec 1 ravitaillement complet (solide et liquide) adapté à l’effort d’endurance + un ravitaillement à l’arrivée.

Départ 10h00 – Temps limite 3h30

Voir le parcours | Télécharger le tracé en .gpx |

12Km – Challenge Henri GIRAUD (300D+)

Ouverte aux non licenciés et licenciés FFA et aux fédérations agréées par Jeunesse et Sports Athlé en compétition à partir de la catégorie cadet nés en 2006 et avant. La course se déroule en semi autosuffisance avec 1 ravitaillement complet (solide et liquide) adapté à l’effort d’endurance.

Départ 09h45 – Temps limite 2h30

Voir le parcours | Télécharger le tracé en .gpx |

IMPORTANT : clôture des inscriptions en ligne jeudi 10 mars 2022 à minuit

RANDONNÉES PÉDESTRES (***) (****)

25Km – Randonnée pédestre « Super U »

1 ravitaillement complet à mi-parcours (solide et liquide) adapté à l’effort d’endurance + 1 ravitaillement à l’arrivée.

Départ de 8h00 à 9h00

Fermeture du ravitaillement 12h00

12Km – Randonnée pédestre « Henri Giraud »

1 ravitaillement complet à mi-parcours (solide et liquide) adapté à l’effort d’endurance + 1 ravitaillement à l’arrivée.

Départ de 8h00 à 9h30

Fermeture du ravitaillement 12h00

MARCHE SANTÉ (***) (****)

De 4 à 8Km (2 boucles de 4Km)

Marche adaptée aux personnes ayant une maladie chronique (non encadrée). 1 ravitaillement complet (solide et liquide) adapté à l’effort d’endurance à l’arrivée.

Départ de 8h00 à 10h00

Course non chronométrée et sans classement

(*) Bâtons de marche interdits (**) Matériel obligatoire : ceinture porte-bidon ou poche à eau contenant minimum 0,5 litres (***) Non chronométré (****) Bâtons autorisés

traildupaysdargonne@hotmail.fr

Sainte-Menehould

