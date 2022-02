TRAIL DU MOULIN DE L’EPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

L'association Un Village Un Moulin, en lien avec la commune de la Chapelle Saint Florent, à décidé de mettre à l'honneur les richesses de la commune à travers une course: « Le trail du Moulin de l'Epinay ». Le Moulin de l'Epinay, authentique moulin à vent toujours en fonctionnement offrant un panorama exceptionnel sur les vallées de la Loire et de l'Evre, Coulaines et ses lacets creusés par l'Evre, Courossé site naturel classé depuis 1995, ou bien encore les vignes, sont autant de passages incontournables que les tracés du trail vous feront découvrir ou redécouvrir! Pour cette troisième édition, le Trail du Moulin de l'Epinay présente deux parcours : un trail découverte de 20km avec 370m de dénivelé +, et une course nature de 10km avec 170m de dénivelé +. Inscriptions jusqu'au 23 avril 2022 à 14h.

