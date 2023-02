Trail du Moulin de la Sée Ecomusée du Moulin de la Sée, 26 mars 2023, Brouains Normandie Tourisme / Attitude Manche Brouains.

Trail du Moulin de la Sée

2023-03-26 – 2023-03-26

1ère édition. 2 courses à pied en milieu naturel chronométrées faisant l’objet d’un classement pour chacune d’elle et d’une marche nordique ne faisant pas l’objet d’un classement ni d’un chronométrage. Ces course emprunteront des chemins, voies communales des communes de Juvigny les Vallées ; Brouains, Perriers-en-Beauficel et Beauficel.

Les finalités de cet événement sont de promouvoir la pratique du sport ainsi que le milieu naturel et culturel de la haute vallée de la Sée.

Course nature de 15 km avec 450 mètres de dénivelés positifs. Départ à 9h30.

Course nature de 5 km en milieu nature avec 100 mètres de dénivelés positifs. Départ à 10h30.

Une marche nordique de 15km non chronométrée et sans classement. Départ 14h.

Les départs et arrivées de ces trois épreuves se feront au Moulin de la Sée qui se situe 2 le Moulin de Brouains, 50150 Brouains.

asctjuvigny@gmail.com +33 6 74 04 44 74

