Trail du Mont Bel Air Trébry, 13 février 2022, Trébry.

Trail du Mont Bel Air Trébry

2022-02-13 09:30:00 – 2022-02-13

Trébry Côtes d’Armor Trébry

Au programme 2 courses, 9 et 19km

Deux superbes parcours riches et variés alternant chemins creux, monotrace, sous-bois, passage de rivière vous attendent……

Un Trail tracé par des passionnés de parcours technique et avec un départ et une arrivée sur un magnifique site perché sur le toit des Côtes d’Armor, le Mont Bel Air. Couse avec des dénivelés de 300m et 200m.

Rendez vous dès 8h30 pour récupérer vos dossards.

départs et arrivée sur le site de Bel Air. (pour tous renseignements s’adresser aux membres du comité des fêtes).

1€ par dossard reversé à l’association Autisme ça Suffit

+33 6 65 16 33 60 https://www.klikego.com/inscription/trail-du-mont-bel-air-2022/running-course-a-pied/1573480568503-3?tab=-5

Trébry

dernière mise à jour : 2022-01-17 par