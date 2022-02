Trail du Minihic Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance

Trail du Minihic Le Minihic-sur-Rance, 4 juin 2022, Le Minihic-sur-Rance. Trail du Minihic Stade de foot du Minihc-sur-Rance Rue Abbé Bedel Le Minihic-sur-Rance

2022-06-04 – 2022-06-04 Stade de foot du Minihc-sur-Rance Rue Abbé Bedel

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance Le Trail du Minihic fait son retour le samedi 4 juin 2022. 17h00 : Trail court de 21km pour encore plus de bords de Rance.

17h30 : le trail découverte de 12 km à courir en individuel

17h30 : le trail découverte en relais (5 et 7km) Le samedi 4 juin 2022 – A partir de 17h – Stade de foot du Minihc-sur-Rance trailduminihic@yahoo.com http://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/2068/t-rance-minihic/2022?fbclid=IwAR0X5-JCjA-1zpdVZJoaMMteLEss7AepOaR0AXdPSdPFZrw3Ci1kkNnpMyY Le Trail du Minihic fait son retour le samedi 4 juin 2022. 17h00 : Trail court de 21km pour encore plus de bords de Rance.

17h30 : le trail découverte de 12 km à courir en individuel

17h30 : le trail découverte en relais (5 et 7km) Le samedi 4 juin 2022 – A partir de 17h – Stade de foot du Minihc-sur-Rance Stade de foot du Minihc-sur-Rance Rue Abbé Bedel Le Minihic-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Autres Lieu Le Minihic-sur-Rance Adresse Stade de foot du Minihc-sur-Rance Rue Abbé Bedel Ville Le Minihic-sur-Rance lieuville Stade de foot du Minihc-sur-Rance Rue Abbé Bedel Le Minihic-sur-Rance Departement Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-minihic-sur-rance/

Trail du Minihic Le Minihic-sur-Rance 2022-06-04 was last modified: by Trail du Minihic Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance 4 juin 2022 ille-et-vilaine Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine