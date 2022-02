Trail du Marensin Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Saint-Girons

Trail du Marensin Vielle-Saint-Girons, 26 mars 2022, Vielle-Saint-Girons. Trail du Marensin Vielle-Saint-Girons

2022-03-26 15:00:00 – 2022-03-26 22:00:00

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons Départs de St Girons Plage et arrivée au stade Yvonne Meister de Vielle.

Le Pitchoun-Trail : Départ 15 h.

La Jaougotte : Circuit de 10 km Départ à 17 h

Parcours pour découvrir le trail, idéal pour l’initiation aux circuits en mono-traces mode Marensin avec le départ sur la plage.La La Rando : Circuit de 10 km Départ à 17 h 15

La Marensine : Circuit de 15 km Départ à 19 h 15

Circuit aux couleurs locales, des mono-traces, des tucs, la plage!

Vielle-Saint-Girons

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Côte Landes Nature Tourisme

