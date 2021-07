Bégaar Bégaar Bégaar, Landes Trail du Luzou Bégaar Bégaar Catégories d’évènement: Bégaar

A l'occasion du week-end traditions, le comité des fêtes de Bégaar organise le Dimanche 1 Aout le trail du Luzou (6 ou 13 km) Départ à 9h30 des arènes de Bégaar. Course nature, toujours sans bitume, qui alterne entre monotrace et chemin quelque peu vallonné. Remise des prix et tirage au sort à l'issu de la course. Inscriptions sur www.sochrono.fr

