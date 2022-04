Trail du Louron Génos Génos Catégories d’évènement: Génos

Hautes-Pyrénées

Trail du Louron VAL LOURON Génos – Station de Val Louron

2022-08-06

Génos Hautes-Pyrénées Génos Rendez-vous le Samedi 6 Août 2022 pour la 8ème édition du Trail du Louron !

25 km et 11 km Inscriptions et infos à cette adresse : https://transpyros.fr/

Organisé par l’ESF et le Ski Club de Val Louron, la TransPyros (FFME) et l’ACM RC (FFA) VAL LOURON Génos – Station de Val Louron Génos

