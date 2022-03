Trail du Lourden Duhort-Bachen Duhort-Bachen Catégories d’évènement: Duhort-Bachen

Landes

Trail du Lourden Duhort-Bachen, 11 juin 2022, Duhort-Bachen. Trail du Lourden Duhort-Bachen

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11

Duhort-Bachen Landes Duhort-Bachen 1ère édition du Trail du Lourden organisé par l’association Duho’Run :

-Trail 8kms 7€ (10€ sur place)

-Trail 17kms 12€ (15€ sur place)

11h30: Courses Pitchouns pour les 6-8 ans et 8-12 ans.

Marche de 8kms 3€.

Pensez à vous inscrire par tel ! 1ère édition du Trail du Lourden organisé par l’association Duho’Run :

-Trail 8kms 7€ (10€ sur place)

-Trail 17kms 12€ (15€ sur place)

11h30: Courses Pitchouns pour les 6-8 ans et 8-12 ans.

Marche de 8kms 3€.

Pensez à vous inscrire par tel ! +33 6 75 49 98 05 1ère édition du Trail du Lourden organisé par l’association Duho’Run :

-Trail 8kms 7€ (10€ sur place)

-Trail 17kms 12€ (15€ sur place)

11h30: Courses Pitchouns pour les 6-8 ans et 8-12 ans.

Marche de 8kms 3€.

Pensez à vous inscrire par tel ! Duho’Run

Duhort-Bachen

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Duhort-Bachen, Landes Autres Lieu Duhort-Bachen Adresse Ville Duhort-Bachen lieuville Duhort-Bachen Departement Landes

Duhort-Bachen Duhort-Bachen Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duhort-bachen/

Trail du Lourden Duhort-Bachen 2022-06-11 was last modified: by Trail du Lourden Duhort-Bachen Duhort-Bachen 11 juin 2022 Duhort-Bachen Landes

Duhort-Bachen Landes