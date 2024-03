Trail du Lac Rabodanges Putanges-le-Lac, dimanche 17 mars 2024.

Trail du Lac Rabodanges Putanges-le-Lac Orne

« LA FACILAC » 7km 180m D+ Départ 10h00 à l’embarcadère de Putanges. Option navette, embarquement à 9h00 au village départ.

Cette année, la plus petite distance devient une rando-trail, non chronométrée et donc accessible à tous (pas de certificat médical obligatoire). Un parcours différent de l’an dernier et une petite nouveauté la possibilité de se rendre au départ à l’embarcadère de Putanges par bateau croisière!

A tester pour découvrir de jolis paysages au pays des jonquilles !

http://www.activorne.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

Rabodanges Ponton du Lac

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie activorne@gmail.com

