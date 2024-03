Trail du Lac Rabodanges Putanges-le-Lac, dimanche 17 mars 2024.

Trail du Lac Rabodanges Putanges-le-Lac Orne

« LE VAL DINGUE » 12km 430m D+ Départ 10h00

Plus abordable que le 23 km, ce trail reste difficile mais la récompense est là 2 km et déjà « plein les yeux ». Il faudra en profiter car après c’est « plein les jambes » ! Le retour au lac peut paraître plus simple mais attention aux embûches !

http://www.activorne.com

« LE VAL DINGUE » 12km 430m D+ Départ 10h00

Plus abordable que le 23 km, ce trail reste difficile mais la récompense est là 2 km et déjà « plein les yeux ». Il faudra en profiter car après c’est « plein les jambes » ! Le retour au lac peut paraître plus simple mais attention aux embûches !

http://www.activorne.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

Rabodanges Ponton du Lac

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie activorne@gmail.com

L’événement Trail du Lac Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU PAYS DE PUTANGES