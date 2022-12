Trail du Lac Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Normandie Tourisme / Orne Tourisme Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Orne Putanges-le-Lac « LA FACILAC » Un vrai trail sur une courte distance .

Côtes, cailloux, boue, et de belles descentes : tous les ingrédients sont là.

6 km / 145 m de dénivelé http://www.activorne.com

Côtes, cailloux, boue, et de belles descentes : tous les ingrédients sont là.

activorne@gmail.com +33 6 30 84 63 73

