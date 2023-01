Trail du Lac Putanges-le-Lac, 19 mars 2023, Putanges-le-Lac Normandie Tourisme / Orne Tourisme Putanges-le-Lac.

« LE VAL D ENFER »

Ne pas s’inquiéter avec le nom, c’est pire !

Avant de plonger dans les entrailles de la suisse Normande, jetez un œil sur la vue imprenable et ralliez ensuite le Pont du Diable.

Des km de surprises, la sagesse et la prudence seront récompensées avant un retour au lac par la butte aux lapins (qui courent eux …)

Le Val d’Enfer, 21 km de « plaisir » pour les amoureux du trail, sur un lieu chargé d’histoire et normalement inaccessible (beaucoup de parties privées ).

900 m de dénivelé.

On vous attend nombreux et nombreuses sur nos 3 épreuves ‍♀️ ‍♂️

Il y aura aussi des sorties rando et marche nordique prévues ‍♀️

http://www.activorne.com

activorne@gmail.com +33 6 30 84 63 73

