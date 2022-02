Trail du Gahüs Ramous, 26 février 2022, Ramous.

Trail du Gahüs Salle des sports 120 impasse des Ecoles Ramous

2022-02-26 14:30:00 – 2022-02-26 Salle des sports 120 impasse des Ecoles

Ramous Pyrénées-Atlantiques Ramous

15 EUR Course enfants de 6 à 12 ans. Epreuve non chronométrée.

15h Marche – 8kms. Epreuve non chronométrée. Ouverte à tous, venez découvrir un parcours verdoyant sur les hauteurs de Puyoô.

17h Trail jour – 13kms. Un parcours exigeant mais qui reste plus abordable pour les débutants. Un échauffement en musique est proposé au départ, animé par notre coach Virginie

19h15 Cani-trail de 13 kms. La course, limitée à 30 équipes, suit le parcours du trail. Le ravitaillement des chiens est également prévu à tous les postes.

19h30 Trail nuit – 13kms. Le parcours suit les collines verdoyantes de Puyoô en direction des crêtes. Le dénivelé de 230 m ainsi que l’obscurité accroissent les difficultés de ce parcours. Départ en musique après un échauffement de quelques minutes animé par notre coach Virginie.

A partir de 22h, repas sur place : Axoa-Riz-Fromage-tarte aux pommes

+33 6 72 57 29 99

Gahüs

Salle des sports 120 impasse des Ecoles Ramous

