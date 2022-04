Trail du chalam La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse

Trail du chalam La Pesse, 4 septembre 2022, La Pesse. Trail du chalam La Pesse Borne au Lion La Pesse

2022-09-04 – 2022-09-04 La Pesse Borne au Lion

1er départ à 8h45. Une rando du Chalam, 10 km, 300 m de dénivelé positif (pour bons marcheurs) A 11h : La course des Ptits Loups, dès 5 ans (gratuit) trailchalam@gmail.com https://www.usclp.fr/ Dimanche 4 septembre, à la Pesse Trail de la borne au Lion à La Pesse pour toute la famille: Le 10km avec 300 de D+, de combes en crêts, en individuel ou par 2…

Le 20 km avec 550 de D+, passant par le fameux Crêt de Chalam (montée chronométrée), en individuel ou par 2

1er départ à 8h45. Une rando du Chalam, 10 km, 300 m de dénivelé positif (pour bons marcheurs) A 11h : La course des Ptits Loups, dès 5 ans (gratuit) La Pesse Borne au Lion La Pesse

