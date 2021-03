Mons Mons 34390, Mons TRAIL DU CAROUX Mons Catégories d’évènement: 34390

Mons

TRAIL DU CAROUX, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Mons. TRAIL DU CAROUX 2021-07-18 – 2021-07-18

Mons 34390 Mons EUR 12 30 Un trail en terre de mouflons.

Trails de 30 km (déniv 2200 m +) ,18 km (déniv 1200 m +) et 10 km (déniv 500 m +) sur PR et GR dans le Massif du Caroux.

Dénivelés sportifs, Paysages grandioses, noms évocateurs, voilà le trail du Caroux. Ici les sportifs de l’extreme partage le terrain avec les tranquille randonneurs donnant ainsi lieux à de beaux échanges. Un trail en terre de mouflons. …

cyril.abbal@orange.fr http://www.trailducaroux.com/

Dénivelés sportifs, Paysages grandioses, noms évocateurs, voilà le trail du Caroux. Ici les sportifs de l’extreme partage le terrain avec les tranquille randonneurs donnant ainsi lieux à de beaux échanges. ©Cyril ABBAL

