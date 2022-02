Trail du Cap-Sizun – Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun Cléden-Cap-Sizun Catégories d’évènement: Cléden-Cap-Sizun

Cléden-Cap-Sizun Finistère Cléden-Cap-Sizun Course à pied nature. Les courses se déroulent sur les communes de Cleden- Cap- Sizun, Plogoff, Primelin, Audierne. 3 parcours :

– 14 KM

– 30 KM

Course à pied nature. Les courses se déroulent sur les communes de Cleden- Cap- Sizun, Plogoff, Primelin, Audierne. 3 parcours :

– 14 KM

– 30 KM

– 50 KM

Départ et arrivées des courses au bourge de Cleden- Cap- Sizun.

le-borgne.henri@wanadoo.fr +33 6 33 62 45 36 https://www.rederien-cap-sizun.com/

– 14 KM

– 30 KM

– 50 KM Départ et arrivées des courses au bourge de Cleden- Cap- Sizun. Cléden-Cap-Sizun

