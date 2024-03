Trail du bout du monde Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin, samedi 6 juillet 2024.

Trail du bout du monde Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

18ème édition du Trail du Bout du Monde !

Une épreuve qui suscite toujours autant de ferveur auprès des traileurs français et étrangers !

1ère édition en 2004

Épreuve du challenge National Salomon pendant 5 ans (2006-2010).

Élu parmi les plus beaux trails de France et du monde, par de nombreux sites et magazines de trail (Nature trail du 10/2019. Top 100 monde).

Les circuits longent le célèbre GR®34 à la pointe Finistère, près de Brest ! Vue sur la rade de Brest, la mer d’Iroise et ses îles ! Parcours côtier, jamais vraiment plat, assez technique et exigeant ! Passage devant et autour des phares mythiques du Minou, de St Mathieu et de Kermorvan. Passage sur les plages du Trez-Hir et des Blancs Sablons. Grosse chaleur bretonne sur les quatre dernières éditions et oui !

Le Trail du Bout du Monde est membre du challenge Ouest Trail Tour depuis sa création en 2009 et permet de sélectionner les meilleurs traileurs bretons pour une participation par équipe à une étape internationale de trail. http://www.ouesttrailtour.org/

2400 coureurs. Inscriptions closes en quelques minutes depuis le mois de février.

65 départements français et 10 nationalités représentés !

2 jours de courses et d’animation

Le 20 Km est programmé le samedi en soirée (17h30) et emmènera les traileurs sur le port du Conquet et ses environs, avec départ et arrivée au pied du phare de la pointe Saint-Mathieu (Plougonvelin). Une pasta party (comprise dans l’inscription) attendra les coureurs à l’arrivée.

Les deux circuits longs restent inchangés et se courent le dimanche :

– 37 kilomètres (950 D+)

– 57 kilomètres (1300 D+). Courses en solo et en duo .

Le vélodrome de Plouzané sera le point de départ des circuits longs du 37 km et du 57 km en solo ou en duo.

Le clos des moines à la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin, accueillera comme d’habitude le site d’arrivée.

Les coureurs et le public pourront y trouver tout ce qui fait aussi le succès de cette épreuve, la restauration offerte aux coureurs, ainsi que les animations sportives gratuites pour toute la famille.

Le Bout du Monde ce n’est pas seulement des courses, c’est aussi un week-end festif et convivial qui réunit coureurs, famille et amis. Les clubs ou associations y sont les bienvenus pour une sortie de groupe.

La pointe Finistère va donc connaitre de nouveau les 6 et 7 juillet prochain une belle animation, suivie par un public nombreux venu pour encourager ces amoureux de l’effort pédestre sur nos beaux sentiers du GR®34. Le Pays d’Iroise est le lieu idéal pour prolonger son séjour avec ses nombreux atouts touristique dans une belle région authentique.

Assurément le trail du bout du monde est un atout majeur de l’activité sportive et touristique en ce début d’été à la pointe Finistère. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 17:30:00

fin : 2024-07-07 21:30:00

Pointe Saint-Mathieu Clos des moines

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne trailduboutdumonde@orange.fr

L’événement Trail du bout du monde Plougonvelin a été mis à jour le 2024-03-12 par OT IROISE BRETAGNE