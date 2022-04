Trail du bout du monde 2022 Plougonvelin, 9 juillet 2022, Plougonvelin.

Trail du bout du monde 2022 Pointe St Mathieu Enclos des moines Plougonvelin

2022-07-09 17:30:00 – 2022-07-10 Pointe St Mathieu Enclos des moines

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

16ème édition du trail du bout du monde.

Le 20 km le samedi en soirée emmènera les traileurs sur le port du Conquet et ses environs, avec départ et arrivée au pied du phare de la pointe Saint-Mathieu. Une pasta party attendra les coureurs à l’arrivée.

Les deux circuits longs de 37 et 57 kilomètres restent inchangés et se courent le dimanche.

Le vélodrome de Plouzané sera le point de départ du 37 et du 57 km en solo ou en duo.

L’enclos des moines à la pointe St Mathieu à Plougonvelin, accueillera comme d’habitude le site d’arrivée.

Les coureurs et le public pourront y trouver tout ce qui fait aussi le succès de cette épreuve, la restauration offerte aux coureurs, ainsi que les animations sportives gratuites pour toute la famille.

Le trail du bout du monde est un atout majeur de l’activité sportive et touristique en ce début d’été à la pointe Finistère.

https://www.trailduboutdumonde.com/

Pointe St Mathieu Enclos des moines Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-04-23 par