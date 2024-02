TRAIL DU BOCAGE « LONGERONNAIS » Rue de Toucharette Sèvremoine, samedi 7 septembre 2024.

TRAIL DU BOCAGE « LONGERONNAIS » Rue de Toucharette Sèvremoine Maine-et-Loire

Participez au trail du bocage « longeronnais » en bord de Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet.

Une nouvelle édition du Trail du Bocage Longeronnais en semi-nocturne !

Des lieux de passage seront uniquement ouverts le jour de la course ! Une belle mise en valeur du patrimoine local et de la nature environnante permettant de proposer des parcours ludiques et « casse pattes ». Au programme, 3 courses permettant de découvrir les sentiers, côteaux et magnifiques bords de Sèvre.

– le Défi du Bocage course nature de 9km (200 D+) départ 18h15

– le Magistral du Bocage: course nature de 15km (400 D+) départ 18h

– le Suprême du Bocage trail de 26km (700 D+) départ 17h30

Une course « Famille » (relais parent-enfant) est également proposée à 16h30, un beau moment de partage et un bon moyen de s’échauffer !

Petite nouveauté, le 26km offre des points UTMB!

Bar et restauration sur place. Salle Omnisports. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 15:00:00

fin : 2024-09-07 22:00:00

Rue de Toucharette LE LONGERON

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire sports.bocage.longeronnais@gmail.com

