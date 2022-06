Trail du Blues Randonnées La Chèze La Chèze Catégories d’évènement: 22210

La Chèze

Trail du Blues Randonnées La Chèze, 18 septembre 2022, La Chèze. Trail du Blues Randonnées Plan d’eau La Chèze La Chèze

2022-09-18 – 2022-09-18 Plan d’eau La Chèze

La Chèze 22210 3 circuits de 8 – 12 et 16 km.

Inscription sur site, départ de l’étang. http://traildublueslacheze.com/ 3 circuits de 8 – 12 et 16 km.

Inscription sur site, départ de l’étang. Plan d’eau La Chèze La Chèze

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: 22210, La Chèze Autres Lieu La Chèze Adresse Plan d'eau La Chèze Ville La Chèze lieuville Plan d'eau La Chèze La Chèze Departement 22210

La Chèze La Chèze 22210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cheze/

Trail du Blues Randonnées La Chèze 2022-09-18 was last modified: by Trail du Blues Randonnées La Chèze La Chèze 18 septembre 2022 22210 La Chèze

La Chèze 22210