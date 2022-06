Trail du Blues

Trail du Blues, 18 septembre 2022, . Trail du Blues

2022-09-18 – 2022-09-18 3 circuits : LDC ALGAE 30 km, départ 8h00, D+600m – GREEN BLOOM 15 km, départ 9h30, D+300m, CHLORELLE 8 km; départ 9h45, D+100m.

3 circuits : LDC ALGAE 30 km, départ 8h00, D+600m – GREEN BLOOM 15 km, départ 9h30, D+300m, CHLORELLE 8 km; départ 9h45, D+100m.

Inscription sur KLIKEGO.com, départ de l'étang.

Inscription sur KLIKEGO.com, départ de l'étang.

