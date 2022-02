Trail du bessin Le Fresne-Camilly, 19 février 2022, Le Fresne-Camilly.

Trail du bessin Le Fresne-Camilly

2022-02-19 19:00:00 – 2022-02-19

Le Fresne-Camilly Calvados Le Fresne-Camilly

Après cette longue interruption liée aux conditions sanitaires, l’équipe du Trail du Bessin a hâte de vous retrouver le samedi 19 février 2022 à 19h pour un Trail nocturne de 9km.

Une course nature, de nuit, à la frontale, qui se déroulera en 3 boucles de 3km, entre chemins et ruelles du Fresne-Camilly.

Pensez bien à être muni d’un masque et d’une frontale.

Une soupe faite maison vous sera offerte à l’arrivée.

Au programme : 17h00 – Accueil et distribution des dossards à la salle polyvalente du Fresne-Camilly (jusqu’à 18h30). Pas d’inscriptions sur place19h00 – Départ de la course à la frontale. Ni chrono, ni classement20h00 – Soupe offerte à tous les participants

Source : Trail du Bessin

Après cette longue interruption liée aux conditions sanitaires, l’équipe du Trail du Bessin a hâte de vous retrouver le samedi 19 février 2022 à 19h pour un Trail…

+33 6 15 16 57 22 https://www.klikego.com/inscription/trail-9km-a-la-frontale-2022/running-course-a-pied/1424422895650-10

Après cette longue interruption liée aux conditions sanitaires, l’équipe du Trail du Bessin a hâte de vous retrouver le samedi 19 février 2022 à 19h pour un Trail nocturne de 9km.

Une course nature, de nuit, à la frontale, qui se déroulera en 3 boucles de 3km, entre chemins et ruelles du Fresne-Camilly.

Pensez bien à être muni d’un masque et d’une frontale.

Une soupe faite maison vous sera offerte à l’arrivée.

Au programme : 17h00 – Accueil et distribution des dossards à la salle polyvalente du Fresne-Camilly (jusqu’à 18h30). Pas d’inscriptions sur place19h00 – Départ de la course à la frontale. Ni chrono, ni classement20h00 – Soupe offerte à tous les participants

Source : Trail du Bessin

Le Fresne-Camilly

dernière mise à jour : 2022-02-07 par