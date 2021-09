Le Bessat Le Bessat Le Bessat, Loire Trail du Bessat Le Bessat Le Bessat Catégories d’évènement: Le Bessat

Loire

Trail du Bessat Le Bessat, 12 septembre 2021, Le Bessat. Trail du Bessat 2021-09-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-12

Le Bessat Loire Le Bessat EUR 8 15 Sur les crêtes et vallons du Pilat, élancez-vous sur des chemins forestiers et chemins de campagne, dans un relief de moyenne montagne sur 5, 10 ou 23 km.

Plus d’informations sur le site www.bessatskiclub.fr.

ATTENTION : Pas d’inscriptions le jour J. +33 6 70 60 24 47 http://www.bessatskiclub.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Le Bessat, Loire Autres Lieu Le Bessat Adresse Ville Le Bessat lieuville 45.36902#4.51581