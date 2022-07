Trail du Bénou

2023-05-01 10:00:00 – 2023-05-01 8ème édition

Trail: 15km – 750mD+. Départ 10h

8km – 300mD+. Départ à 10h15

Infos et inscriptions sur www.pyreneeschrono.fr 8ème édition

