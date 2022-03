Trail du belvédère Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Trail du belvédère Sourdeval, 24 avril 2022, Sourdeval. Trail du belvédère Sourdeval

2022-04-24 – 2022-04-24

Sourdeval Manche Sourdeval Sur inscription. Nouveaux parcours. 9h course de 32 km (dénivelé 1055m +). Challende des trails bas Normands. 10h course de 12,5 km (dénivelé 260m +). Retrait des dossards dès 7h30 au parc Saint-Lys. Sandwich offert à chaque arrivant. 10h marche de 8 ou 12 km. Sur inscription. Nouveaux parcours. 9h course de 32 km (dénivelé 1055m +). Challende des trails bas Normands. 10h course de 12,5 km (dénivelé 260m +). Retrait des dossards dès 7h30 au parc Saint-Lys. Sandwich offert à chaque arrivant. 10h marche de… acosourdeval@gamil.com +33 7 82 15 61 05 http://www.normandiecourseapied.com/ Sur inscription. Nouveaux parcours. 9h course de 32 km (dénivelé 1055m +). Challende des trails bas Normands. 10h course de 12,5 km (dénivelé 260m +). Retrait des dossards dès 7h30 au parc Saint-Lys. Sandwich offert à chaque arrivant. 10h marche de 8 ou 12 km. Sourdeval

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT MSM Normandie – BIT Mortain

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse Ville Sourdeval lieuville Sourdeval Departement Manche

Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

Trail du belvédère Sourdeval 2022-04-24 was last modified: by Trail du belvédère Sourdeval Sourdeval 24 avril 2022 manche Sourdeval

Sourdeval Manche