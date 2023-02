Trail du belvédère de Sourdeval, 23 avril 2023, Sourdeval Normandie Tourisme / Attitude Manche Sourdeval.

Trail du belvédère de Sourdeval

Sourdeval Manche

2023-04-23 – 2023-04-23

Sourdeval

Manche

Sourdeval

Trail du Belvédère de Sourdeval comptant pour le Challenge des Trails Bas-Normands. Le parcours vous emmènera par des chemins variés, des bois, dans les communes de Chaulieu, Vengeons et Sourdeval, et pour le 32 km, passage au point culminant de la Manche, le belvédère de Chaulieu. 9h: départ du 32 km et 10h départ du 12.5km. Marche nordique aussi proposée sur le circuit de 12.5 km (départ juste après les coureurs). Sur inscription obligatoire.

acosourdeval@gmail.com http://www.normandiecourseapied.com/

Sourdeval

