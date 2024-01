Trail Diège et Collines Ussel, samedi 31 août 2024.

Trail Diège et Collines Ussel Corrèze

Course à pied en nature avec deux distances proposées 7 ou 15 km. La distance de 7 km est proposée sur les collines du site de Ponty. La course de 15 km s’évade vers les gorges escarpées de la Diège.

Route de Ponty

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine athletissim@hotmail.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 17:30:00

fin : 2024-08-31



