Saint-Ours Puy-de-Dôme 8ème édition d’une épreuve de course à pied dans un cadre fabuleux. r r nCourse nature en 2 étapes : r n- 4 juin : Puy-de-Dôme – Saint-Ours, 19 ou 32 km, r n- 5 juin : Thiézac – Murat (15) : 20 ou 43 km. r r nPossibilité de courir 1 ou 2 jour(s). 3soleils.asso@gmail.com +33 000000000 https://www.3soleils-trail.fr/trails/trail-volcans.html Saint-Ours

